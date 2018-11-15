Yusuf Yazıcı'nın Hedefi Fenerbahçe Maçı

<div>Yeni Malatyaspor karşılaşmasından önce düz koşulara başlayan genç futbolcu, artık takım çalışmalarında yer alıyor. </div><div></div><div>Fenerbahçe mücadelesine kilitlenen genç futbolcu, mutlaka ilk 11'de sahada olmayı hedefliyor.</div> <div></div><div>Hırslı görüntüsüyle teknik heyetten alkış alan Yusuf Yazıcı, bu sezonki gol hasretine de Akyazı'da son vermek amacında. Yusuf'un ligde 2 asisti bulunuyor.<br><br><div style='position: relative;width: 100%;display: inline-block;'><div style='padding-top: 56.25%;'></div></div> </div>