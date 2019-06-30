30.06.2019 12:26
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Yusuf Yazıcı'dan esprili transfer sözleri: Yeni transfer Yusufinho

Yusuf Yazıcı

Transfer sezonunun en gözde isimlerinden biri olan Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı, çamurla yüzünü boyadı. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Yusuf, fotoğrafın açıklama kısmına "Yeni transfer Yusufinho" yazdı.

A Milli Takım maçları sonrası ailesiyle birlikte tatile çıkan Yusuf Yazıcı , sezonun yorgunluğunu atıyor. Başarılı oyuncunun, transfer söylentilerinden uzak yaptığı tatilde paylaştığı fotoğraflardan da keyifli olduğu gözleniyor.

Son olarak tatilini geçirdiği bölgede cilde iyi geldiği söylenen çamurla yüzünü boyayan Trabzonspor 'un yıldız futbolcusu, kendisine 'Yusufinho' lakabını taktı. Paylaştığı fotoğrafların açıklama kısmına, 'Yeni transfer Yusufinho' yazan Yazıcı, bir başka fotoğrafında ise, 'İnşallah idmanda yağmur yağmaz' diye espri yaptı.

"BREZİLYALI OLSAYDIN FİYATIN 100 MİLYON EURO OLURDU"

Yusuf Yazıcı'nın paylaştığı fotoğraflara taraftarlar da, "Brezilyalı olsaydın fiyatın 50 ila 100 milyon Euro arası olurdu" yorumlarında bulundu. Fransa , Almanya ve İtalya'dan birçok kulübün transfer listesinde olan Yusuf Yazıcı için gelen teklifleri yetersiz bulan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu , genç oyuncunun takımda kalmasını istiyor.

Kaynak: İHA
Trabzonspor , Yusuf Yazıcı , Spor

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