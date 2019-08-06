Haberler» Spor» Haber

Yusuf Yazıcı'nın Lille'den ne kadar alacağı belli oldu!

Trabzonspor'dan Lille'e transfer olan milli oyuncu Yusuf Yazıcı, Fransız ekibinden vergiler hariç 1,1 milyon euro kazanacak.

06.08.2019 20:01
Yusuf Yazıcı'nın Lille'den ne kadar alacağı belli oldu!

Yusuf Yazıcı, 17.5 milyon euro, bir sonraki satıştan yüzde 20 pay ve Edgar Le'nin bonservisinin yüzde 50'si karşılığında Lille'e transfer oldu. Fanatik'in haberine göre Trabzonspor'da yıllık 2.5 milyon TL kazanan 22 yaşındaki oyuncu Fransız ekibinden vergiler hariç 1.1 milyon (6 milyon 800 bin TL) kazanacak.

SERBEST KALMA MADDESİ YOK

İkinci yıldan itibaren maaşı bonuslarla birlikte artacak Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesinde serbest kalma maddesi ise bulunmuyor.

"EN FAZLA 2 YIL BURADASIN"

Bu arada imza töreninde Lille Sportif Direktörü Luis Campos Yusuf'u bu sözlerle onore etti: "Kontratın 5 yıllık ama en fazla 2 sene bizimlesin. Dünya starı olma yolunda ilk imzan"

FenerbahçeFenerbahçe'nin Deniz Türüç için ödediği rakam ortaya çıktı!

TürkiyeTürkiye'ye canlı yayında küfür eden Hollandalı gazeteciye tepki!

Yusuf Yazıcı 3 transfer rekoru birden kırdı!Yusuf Yazıcı 3 transfer rekoru birden kırdı!


Yusuf Yazıcı, Trabzonspor, Spor

YORUMLAR (1)
HAKO7: Alper Potuk bunun iki katını kazanıyor, Türkiye''de verilen paralara yazık.
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
20:59   Boluspor yeni transferlerini tanıttı
20:54   Başakşehir, Olympiakos maçının hazırlıklarını tamamladı
20:53   Olympiakos, Başakşehir maçına hazır
20:52   Fenerbahçeli futbolculardan Şebnem hocaya destek
20:50   Ali Koç: "2 stoper bir de 6 numara alacağız"
20:50   MKE Ankaragücü Pinto ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
20:49   Başakşehir, Olympiakos maçının hazırlıklarını tamamladı