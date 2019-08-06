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Yusuf Yazıcı'nın neden 61 numaralı forma giymediği ortaya çıktı!

Trabzonspor'dan 17,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı'nın neden 61 numaralı forma giymediği ortaya çıktı.

06.08.2019 16:56
Yusuf Yazıcı'nın neden 61 numaralı forma giymediği ortaya çıktı!

Trabzonspor, Yusuf Yazıcı transferi için Lille ile anlaşmaya vardı. KAP'a yapılan açıklamada oyuncunun bonuslarla birlikte 17,5 milyon euro ve Edgar Miguel Le karşılığından gönderildiği belirtildi.

FORMA NUMARASI BELLİ OLDU

Yusuf'un Lille'deki forma numarası da belli oldu. Milli oyuncu Fransız ekibinde 12 numaralı formayı giyecek.

GERÇEK SONRADAN ORTAYA ÇIKTI

Forma numarasının belli olmasının ardından sosyal medya kullanıcıları, Yusuf'un neden Trabzon'un plakası olan 61'i tercih etmediğini sorguladı ve Yusuf'u eleştirdi. Ancak Fransa Ligi'nde forma numaraları 30'a kadar seçilebildiği için genç oyuncunun tercihini 12'den yana kullandığı ortaya çıktı.


Yusuf Yazıcı, Trabzonspor, Miguel, Spor

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