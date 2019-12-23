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Yusuf Yazıcı sezonu kapattı

Lille, Yusuf Yazıcı'nın sağ diz çapraz bağının koptuğunu ve milli oyuncunun ameliyat edileceğini açıkladı.

23.12.2019 17:10 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:10 Yusuf Yazıcı sezonu kapattı
Lille, Yusuf Yazıcı'nın sağ diz çapraz bağının koptuğunu ve milli oyuncunun ameliyat edileceğini açıkladı.
Ligue 1 ekiplerinden Lille'de top koşturan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, sezonu kapattı. Fransız kulübü, Monaco'ya 5-1 mağlup oldukları karşılaşmada sakatlanarak 87. dakikada oyundan alınan başarılı oyuncunun sağ diz çapraz bağının koptuğunu ve ameliyat edileceğini bildirdi.
Sezon başında Trabzonspor'dan Lille'e transfer olan Yusuf, toplamda 25 maça çıkıp 1 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.
Yusuf Yazıcı, ayrıca A Milli Futbol Takımı'nın Haziran ayında mücadele edeceği 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da forma giyemeyecek.
(İHA)

Yusuf Yazıcı, Fransa, Güncel

Kaynak: İHA

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