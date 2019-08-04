Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'dan ayrıldığını açıkladı

"A Takımında kaptanlık bandını taktığım ve bu güzide formayı giymekten gurur duyduğum Trabzonsporumdan ayrılma konusundaki kararımı vermiş bulunmaktayım"

İstanbul, - Trabzonsporlu futbolcu Yusuf Yazıcı, bordo-mavili kulüp ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden ayrılma kararrını açıklayan Yusuf Yazıcı şu ifaleri kullandı: "Çok değerli Trabzonspor taraftarları; Malumunuz olduğu üzere bir süredir transferimle ilgili haberleri takip ediyorsunuz. Ancak bugün itibarıyla bir açıklama yapma gereği duyuyorum. Sürecin başından bugüne kadar kulübümüz, şartlarının iyileştirilmesi başta olmak üzere bir çok konuda kalmam için her türlü fedakarlığı yaptı. Gerek Sayın Başkanımız Ahmet Ağaoğlu gerekse yönetim kurulundaki değerli ağabeylerim Trabzonspor'da oynamam gerektiğini defaatle bana ilettiler ancak ben, Trabzon'umu, Trabzonsporumu ve ülkemizi yurtdışında en iyi şekilde temsil etmek adına ayağıma gelen bu fırsatı değerlendirmek istiyorum. Tribünlerinde sevindiğim, alt yapısında yetiştiğim A Takımında kaptanlık bandını taktığım ve bu güzide formayı giymekten gurur duyduğum Trabzonsporumdan ayrılma konusundaki kararımı vermiş bulunmaktayım."