Yusuf Yazıcı, UEFA'nın O Listesine Girdi

UEFA muhabirleri, Avrupa
'da 2018-19 sezonuna damga vurması beklenen 50 genç oyuncuyu açıklarken listede Yusuf Yazıcı
da yer aldı.
UEFA muhabirleri, Avrupa'da 2018-19 sezonuna damga vurması beklenen 50 genç oyuncuyu açıkladı.
Listede Süper Lig'den yalnızca Bordo- Mavililer'in yıldızı Yusuf Yazıcı yer aldı.
Avrupa devlerini peşine takan ve son dönemde performansını bir hayli artıran 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 11 maçta 2 asiste imza attı. (Fanatik)
Avrupa,Yusuf Yazıcı
03 Aralık 2018 Pazartesi 12:57