<p>Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Ümraniyespor, Trabzonspor'u Başakşehir Fatih Terim Stadında konuk etti. </p><p>Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Yusuf Yazıcı, mücadelenin 47. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna Batuhan Artaslan girdi. Yusuf'un bu sezon 1 gol, 2 asisti bulunuyor. </p><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/02/26/yusuf-yazici-umraniyespor-trabzonspor-macinda-11782847_7322_m.jpg' title='Yusuf Yazıcı, Ümraniyespor-Trabzonspor Maçında Sakatlandı'></figure></div>