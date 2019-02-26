26 Şubat 2019, 21:40
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Yusuf Yazıcı, Ümraniyespor-Trabzonspor Maçında Sakatlandı

Ziraat Türkiye Kupasında Ümraniyespor'a konuk olan Trabzonspor'da takımın yıldız isimlerinden Yusuf Yazıcı sakatlandı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Ümraniyespor, Trabzonspor'u Başakşehir Fatih Terim Stadında konuk etti.

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Yusuf Yazıcı, mücadelenin 47. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna Batuhan Artaslan girdi. Yusuf'un bu sezon 1 gol, 2 asisti bulunuyor.

Türkiye Kupası, Yusuf Yazıcı, Trabzonspor, Yenikadinda Gösterme, Spor


YORUMLAR (8)
KARADENİZLİ: geber futbolcu degil zaten
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UJ BEJ: Ümraniye fena çaktı hamsilere
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HASAN HUSEYİN: Dun bir bugun iki. Ne Ära havalandin.
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MİSAFİR: Ne yıldızı ya bunlar..kesin yanlışlıkla yazıldı.peter olun..zaten biseye yaradiklari yok.
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KAHKAHA ATILIR: Gs maçında hepiniz avazınız çıktığı kadar kıçınızı yırttınız, Nasıl çaktı Ümraniye ama hamsiler beter olun
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