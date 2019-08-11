Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'li Lille evinde Nantes'ı 2-1 mağlup etti

Pierre Mauroy Stadı'nda oynanan maçta konuk ekip Nantes'ın golünü 51. dakika Zeki Çelik kendi kalesine atarken, Lille'e galibiyeti getiren golleri 19. ve 80. dakikalarda Victor Osimhen kaydetti. Kendi kalesine gol atan temsilcimiz Zeki Çelik, takımının attığı 2. golde asist yaparak galibiyeti getiren isimlerde oldu.

Bu sonucun ardından Lille sezona 3 puan ile başlarken, Nantes ilk maçından puan çıkaramadı.

WEAH'IN YERİNE YUSUF YAZICI

Zeki Çelik maçta 90 dakika forma giyerken, Trabzonspor'dan 16,5 milyon euroya transfer olan Yusuf Yazıcı, 68. dakikada Timothy Weah'ın yerine oyuna dahil oldu.

TRİBÜNLERDEN YUSUF TEZAHÜRATI

Karşılaşmanın 90+2. dakikasında da duran top kullanmak için topun başına gelen Yusuf Yazıcı için tribünlerden "Yusuf, Yusuf" tezahüratları yapıldı.