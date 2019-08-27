Yusuf Yazıcı'ya G7 gecikmesi!

Fransa'nın güneybatısında yer alan Biarritz kasabasında düzenlenen, G7 Zirvesi'ne yönelik yoğun önlemler futbola da etki etti.

G7 Zirvesi kapsamında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Birleşik Krallık, Almanya, İtalya, Japonya ve Fransa'nın liderleri yoğun bir gündemle karşı karşıya kalırlarken emniyet güçleri de zirveye yönelik protestolara karşı önlemler alma çabasındalar.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Biarritz, İspanya sınırına sadece 35 kilometre uzaklıkta bir kasaba ve zirveye yönelik protesto gösterileri Fransa - İspanya sınırında meydana gelmişti. Fransa'da hükümet politikalarına karşı geniş katılımlı eylemler düzenleyen Sarı Yelekliler'in de çok sayıda noktada gösteri düzenleyeceğini duyurması sonrası 13 bin polis memuru, bölgeye gönderildi.

BAZI MAÇLAR ERTELENDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u geçtiğimiz kasım ayında ciddi bir sınava sürükleyen Sarı Yelekliler'e yönelik önlemler sonucunda 13 bin güvenlik gücünün bölgeye gönderilmesi Fransa Ligue 1'de de bazı karşılaşmaların ertelenmesine neden oldu.

Milli oyuncularımız Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille'in St. Etienne ile oynayacağı karşılaşma ve Montpelllier-Lyon ile Marsilya-Nice mücadeleleri hafta arasına ertelendi. Lille-St. Etienne maçı 28 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.