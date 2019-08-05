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Yusuf Yazıcı'ya Trabzon'da coşkulu uğurlama

TRABZON / DHAFransız ekibi Lille ile transfer görüşmesi için yapmak için Trabzon'dan ayrılan Yusuf Yazıcı'yı çok sayıda taraftar yolcu etti.

05.08.2019 11:24 Yusuf Yazıcı'ya Trabzon'da coşkulu uğurlama


Tolga SAĞLAM - TRABZON/ DHA
Fransız ekibi Lille ile transfer görüşmesi için yapmak için Trabzon'dan ayrılan Yusuf Yazıcı'yı çok sayıda taraftar yolcu etti.
Yusuf Yazıcı'yı Trabzon Havalimanı'nda pankart açarak meşalelerle karşılayan çok sayıda Bordo-mavili taraftarlar, sarılarak helalleştikleri oyuncuya destek verdi.
Taraftarlara teşekkür eden Yazıcı da, "Şunu unutmayın ki ben gidiyorsam sizlerin sayesinde transfer oluyorum. Sizler benim her şeyimsiniz. Bir Erdoğdulu arkadaşınız olarak, bir kardeşiniz olarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye gidiyorum. Lütfen desteğinizi esirgemeyin" ifadelerini kullandı.


Yusuf Yazıcı, Trabzon, DHA, Spor

Kaynak: DHA

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