Yusuf Yıldız Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DP MUĞLA MENTEŞE belediye başkan adayı olan Yusuf Yıldız isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. MUĞLA MENTEŞE ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Yusuf Yıldız isimli DP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde DP MUĞLA MENTEŞE adayı Yusuf Yıldız kimdir? DP MUĞLA MENTEŞE adayı Yusuf Yıldız yüzde kaç oy aldı?

Yusuf Yıldız Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DP MUĞLA MENTEŞE belediye başkan adayı olarak gösterilen Yusuf Yıldız MENTEŞE ilçesinde % 1,44 oranında oy almıştır. MENTEŞE ilçesinde % 1,44 oranında oy olan Yusuf Yıldız adlı DP adayı toplamda 988 adet oy sayısına ulaştı.

MUĞLA MENTEŞE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.