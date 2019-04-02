Yusuf Yılmaz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP GÜMÜŞHANE KELKİT belediye başkan adayı olan Yusuf Yılmaz isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. GÜMÜŞHANE KELKİT ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Yusuf Yılmaz isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP GÜMÜŞHANE KELKİT adayı Yusuf Yılmaz kimdir? BTP GÜMÜŞHANE KELKİT adayı Yusuf Yılmaz yüzde kaç oy aldı?

Yusuf Yılmaz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP GÜMÜŞHANE KELKİT belediye başkan adayı olarak gösterilen Yusuf Yılmaz KELKİT ilçesinde % 2,34 oranında oy almıştır. KELKİT ilçesinde % 2,34 oranında oy olan Yusuf Yılmaz adlı BTP adayı toplamda 177 adet oy sayısına ulaştı.

GÜMÜŞHANE KELKİT ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.