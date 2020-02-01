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Yusuf Yusuf filmi konusu nedir? Yusuf Yusuf oyuncuları ve Yusuf Yusuf özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Yusuf Yusuf filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Yusuf Yusuf konusu, Yusuf Yusuf özeti ve Yusuf Yusuf oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Yusuf Yusuf filminin detayları…

01.02.2020 14:22 | Son Güncelleme: 01.02.2020 14:22

İzleyenleri ekrana bağlayan Yusuf Yusuffilmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yusuf Yusuffilmini izleyecek olanların merak ettiği Yusuf Yusufkonusu nedir, Yusuf Yusufoyuncuları kimler veYusuf Yusuf özeti gibi konuları inceliyoruz.

YUSUF YUSUF FİLMİ KONUSU NEDİR?

Şimdilerde 'da dolmuş şoförlüğü yapan Yusuf artık tam bir modifiye tutkunudur. Bir gün yine dolmuş sürdüğü esnada papaz olan bir yolcuyu arabasına alır. Ancak bu papaz görünümlü adam, o gün Ankara'ya gelen 'ya suikast düzenlemek isteyen Yusuf adında bir militandır. Artık iki Yusuf bir dolmuşun içindedir ve biri can almaya çalışırken diğeri can kurtarmak için çabalayacaktır.

YUSUF YUSUF OYUNCULARI VE KADROSU

Yusuf Yusuf : Ali Gündoğdu

Yusuf Yusuf Oyuncular: Ali Sunal, Burak Satıbol, Oya Başar, Bülent Seyran, Ayhan Taş

Yusuf Yusuf Tür: Komedi

Yusuf Yusuf Yapım Yılı: 2014

Yusuf Yusuf Vizyon Tarihi: 26 Aralık 2014 Cuma

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Yusuf Yusuf filmi konusu nedir? Yusuf Yusuf oyuncuları ve Yusuf Yusuf özeti!

Yönetmen, Ankara, Papa, Gündem, Sinema, Güncel


HABER YORUMLARI (1)
ZAZA21:hayat yusuf yusuf olmuş ondan
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