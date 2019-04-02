Yusuf Ziya Aldatmaz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Bartın belediye başkan adayı Yusuf Ziya Aldatmaz oldu. AK Parti adayı Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Bartın belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan AK Parti Bartın belediye başkan adayı Yusuf Ziya Aldatmaz ile ilgili seçim sonuçları ve Bartın belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. AK Parti Bartın belediye başkan adayı Yusuf Ziya Aldatmaz oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Bartın belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Bartın aday yarışı ve Bartın seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Bartın Seçim Bilgileri

Bartın belediyesi için toplam sandık sayısının 154 olduğu belirlendi.

Bartın belediyesi için açılan sandık sayısının ise 154 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Bartın belediyesi için katılım oranının ise % 80,25 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Bartın toplam seçmen sayısının ise 50.817 olduğu belirlendi.

Bartın belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 40.783 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

AK Parti Bartın Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Aldatmaz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Bartın belediye başkan adayı olarak gösterilen Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın yarışında % 35,33 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Yusuf Ziya Aldatmaz toplamda 13.855 adet oy sayısına ulaştı.

Yusuf Ziya Aldatmaz Kimdir?

Yusuf Ziya Aldatmaz, 1965 Bartın'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimi Bartın'da tamamladı. Lisans eğitimi ve kısa dönem askerliği sonrası 4 nesilden beri devam etmekte olan aile mesleği gıda maddeleri toptancılığı mesleğini sürdürmektedir. 2000-2002 yılları arasında Anavatan Partisin de Merkez İlçe Başkanlığı yaptı, 2011'de Adalet ve Kalkınma Partisi İl Yönetim Kurulu üyesi oldu. Bartın Kemerspor Kulübü Başkanlığı, Bartın Spor Kulübü yöneticiliği, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası disiplin kurulu başkanlığı, Bartın Toptancılar Sitesi yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. AK Parti Bartın Merkez İlçe Başkanlığı görevinde de bulunan Aldatmaz, evli ve 2 çocuk babasıdır.

AK Parti Bartın belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.