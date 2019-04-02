Yusuf Ziya Günaydın Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde MHP Isparta belediye başkan adayı Yusuf Ziya Günaydın oldu. MHP adayı Yusuf Ziya Günaydın, Isparta belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Isparta belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan MHP Isparta belediye başkan adayı Yusuf Ziya Günaydın ile ilgili seçim sonuçları ve Isparta belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. MHP Isparta belediye başkan adayı Yusuf Ziya Günaydın oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Isparta belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Isparta aday yarışı ve Isparta seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Isparta Seçim Bilgileri

Isparta belediyesi için toplam sandık sayısının 498 olduğu belirlendi.

Isparta belediyesi için açılan sandık sayısının ise 497 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Isparta belediyesi için katılım oranının ise % 82,77 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Isparta toplam seçmen sayısının ise 164.209 olduğu belirlendi.

Isparta belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 135.922 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

MHP Isparta Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Günaydın Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde MHP Isparta belediye başkan adayı olarak gösterilen Yusuf Ziya Günaydın, Isparta yarışında % 30,79 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Yusuf Ziya Günaydın toplamda 40.722 adet oy sayısına ulaştı.

Yusuf Ziya Günaydın Kimdir?

MHP Isparta Belediyesi Adayı Yusuf Ziya Günaydın 1949 yılında Isparta Aksu ilçesi Yılanlı köyünde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Isparta'da tamamladı. 1975 yılında İstanbul Teknik Universitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi. 2009 Yerel Seçimlerinde yeniden seçilerek ikinci defa MHP'den Isparta Belediye Başkanlığı görevini yürütmektedir. 30 Mart 2014 Yerel Seçiminde üçüncü kez MHP'den Isparta Belediye Başkanı seçildi. 3 çocuk babası olup iyi derecede Almanca bilmektedir.

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