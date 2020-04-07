Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yusufeli'de esnafa yardım

Yusufeli Esnaf Odası Başkanı Mehmet Bülent Özdemiroglu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yerlerini kapatmak zorunda kalan ilçe esnafına yardım etti.

07.04.2020 17:12 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:30
Yusufeli'de esnafa yardım
Yusufeli Esnaf Odası Başkanı Mehmet Bülent Özdemiroglu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yerlerini kapatmak zorunda kalan ilçe esnafına yardım etti.
Özdemiroğlu, ilçede faaliyet gösteren esnafa toplam 150 gıda paketi ile 4 bin maske yardımında bulundu.
Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanan bu zorlu süreçte ülkece çok güzel bir dayanışma gösterildiğini ifade eden Özdemiroğlu, şunları söyledi:
"Esnafımızın bu sıkıntılı döneminde yanında olmak amacıyla gıda yardımında bulunuyoruz. Ayrıca maske dağıtıyoruz. Hepimizin sağlığı için zorunlu olmadıkça evimizden dışarı çıkmayalım. Devletimizin almış olduğu tedbirlere uyalım. Bir ve beraber olursak bu illetten kurtulabiliriz. Evde kal Yusufeli. Hayat eve sığar."

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Bülent, Yusufeli, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Yusufeli'de esnafa yardım - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Ceza kesilen genç kızın verdiği tepki şaşırttı: Canım istedi çıktım Haberler
Ceza kesilen genç kızın verdiği tepki şaşırttı: Canım istedi çıktım
Bilim Kurulu, maske konusunda neden fikir değiştirdi? İşte en önemli etken Haberler
Bilim Kurulu, maske konusunda neden fikir değiştirdi? İşte en önemli etken
ABD’de korona bilançosu giderek ağırlaşıyor! Bir günde 1339 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu giderek ağırlaşıyor! Bir günde 1339 kişi öldü
Koronavirüse karşı aşı bulduklarını iddia eden Rusya’dan sevindiren bir haber daha! Haberler
Koronavirüse karşı aşı bulduklarını iddia eden Rusya'dan sevindiren bir haber daha!
Esenyurt’ta 10 katlı binadaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı Haberler
Esenyurt'ta 10 katlı binadaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı
Koronayı yenen doktor, ilk plazma bağışçısı oldu Haberler
Koronayı yenen doktor, ilk plazma bağışçısı oldu
Korona Diyarbakır’ın eşsiz lezzetini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı Haberler
Korona Diyarbakır'ın eşsiz lezzetini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, ölü bulundu Haberler
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, ölü bulundu

Son Dakika Güncel Haberleri

18:13: ESENYURT'TA BİNADA PATLAMA -AKTÜEL - Haber 18:12: Korkuteli Belediye Başkanı İşlek: "İlçede bir korona vakamız var durumu iyi" - Haber 18:12: Erzurum'da 1293 çiftçiye 'Yazlık Buğday Tohumu' desteği yapıldı - Haber 18:12: Gemlik'te toplu taşıma araçlarında denetime devam ediliyor - Haber 18:12: Ankara Batı Adliyesi ve Ayaş Açık Ceza İnfaz Kurumunda Kovid-19 vakasına rastlanmadı - Haber 17:36: Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık - Haber 17:36: Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki ağabeyinin ölümüne neden oldu - Haber 17:07: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı - Haber 16:44: Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu - Haber 16:34: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu - Haber 17:39: 242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor - Ekonomi