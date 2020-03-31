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Yusufeli'de halk eğitim merkezinde maske üretiliyor

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde bulunan halk eğitim merkezinde, sağlık personeli ve güvenlik güçleri için maske üretimine başlandı.

31.03.2020 10:24 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:24
Yusufeli'de halk eğitim merkezinde maske üretiliyor

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde bulunan halk eğitim merkezinde, sağlık personeli ve güvenlik güçleri için maske üretimine başlandı.

Yusufeli Halk Eğitim Merkezi'nde görev yapan usta öğreticiler, koronavirüs tedbirleri kapsamında gönüllü olarak maske üretimine başladı. Sağlık personeli ve güvenlik güçleri için haftada bin adet maske üretimi yapmayı hedefleyen usta öğreticiler, ilerleyen zamanlarda üretilen maskeleri vatandaşlara da hediye etmeyi planlıyor.

'GEREKİRSE EVDE DE MASKE ÜRETECEĞİZ'

Merkezi ziyaret eden ve üretilen maskeleri inceleyen Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, "Sağlık personeli ve güvenlik güçlerimizin maske ihtiyacı var. Halk eğitim merkezi olarak bu ihtiyacı karşılamak için maske üretimi yapıyoruz. Gönüllülük esasıyla bu işi yürüteceğiz, gerekirse evde de maske üreteceğiz. Merkezimizde bu çalışmalara devam edeceğiz. Halkımızın, alınan tedbirlere uyması gerekiyor. Salgın küresel, mücadele ulusal. Kendi olağanüstü hal ilanımızı yapacağız ve sokağa çıkmayacağız. Hastanelerde de tüm tedbirlerimizi aldık" şeklinde konuştu.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Yusufeli, Güncel
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