Yusufeli'de toprak altında kalan araçtan cansız bedenleri çıkarılan aynı aileden 3 kişi Demirkent Köyü'nde toprağa verildi

SÖNMEZ ÇİFTİ VE OĞULLARI TOPRAĞA VERİLDİ

Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kaybolan ve cansız bedenleri bulunan Mustafa (53) Sönmez, eşi Müşerref (49) ve oğlu Salih (16), son yolculuklarına uğurlandı. Demirkent köyünde kılınan cenaze namazının ardından Sönmaz ailesi gözyaşları arasında defnedildi. Cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Artvin İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, Artvin İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve Sönmaz ailesi katıldı. Bakan Soylu, annesini, babasını ve kardeşini kaybeden Fatmanur Sönmez'e taziyelerini iletti.