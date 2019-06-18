Yusufeli'nde çıkan yangında bir kişi öldü

Artvin
'in Yusufeli
ilçesinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Dokumacılar Köyü Musagil Mahallesi'nde bir evde başlayan yangın, çevredeki evlere de sıçrayarak kısa sürede büyüdü.
Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye, Yusufeli Belediyesi itfaiye ekipleri ve Yusufeli Orman İşletme Müdürlüğü
ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangında, 81 yaşındaki Mithat Temiz hayatını kaybetti.
Bazı evlerin kullanılamaz hale geldiği yangını soğutma çalışmaları sürüyor.