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Yusufeli'nde korkutan yangın

Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir bankanın çatısında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

06.12.2019 14:53 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:58Yusufeli'nde korkutan yangın
'in ilçesinde bir bankanın çatısında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen yangında, banka ve etrafından bulunan 5 binanın çatısı yandı. Yangın öğle saatlerinde meydana geldi. Banka binasının çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek etrafta bulunan binaların çatısında sıçradı. İş yeri ve evlerden oluşan üçer katlı, beş binanın çatısı alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri vatandaşların yardımıyla yangına müdahale etti. Yangında can kaybı yaşanmazken binaların çatı katlarında maddi hasar meydana geldi. - ARTVİN

Yusufeli, Artvin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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