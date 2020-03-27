Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yusufeli'nde koronavirüs tedbirleri

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçeye giriş yapan vatandaşlar sağlık kontrolünden geçiriliyor.

27.03.2020 15:43 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:45
Artvin 'in Yusufeli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçeye giriş yapan vatandaşlar sağlık kontrolünden geçiriliyor.
Artvin- Erzurum karayolunun Yeniköy mevkisindeki jandarma kontrol noktasında araçlar durdurularak, ilçeye giriş yapan yolcular sağlık ekiplerince kontrolden geçiriliyor.
Kontrol noktalarındaki güvenlik güçleri ise vatandaşları Kovid-19 salgınına karşı uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendiriyor.
Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin de sosyal medya hesabından, "Birlikte başaracağız. Evde kalmak nefessiz kalmaktan iyidir. Yusufeli evde kal." ifadelerinin yer aldığı video yayımladı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Yusufeli’nde koronavirüs tedbirleri

Kaynak: AA

Etiketler: Yusufeli, Erzurum, Artvin, Güncel

Haberin Videosu :

Yusufeli'nde koronavirüs tedbirleri

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Yusufeli'nde koronavirüs tedbirleri - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu ilan etti: Sahra ve geçici hastane alanlarını belirledik Haberler
İmamoğlu ilan etti: Sahra ve geçici hastane alanlarını belirledik
Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir Haberler
Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir
Buckingham Sarayı, Kraliçe’nin en son ne zaman Başbakan’la görüştüğünü açıkladı Haberler
Buckingham Sarayı, Kraliçe'nin en son ne zaman Başbakan'la görüştüğünü açıkladı
Koronavirüs aşısı için umut veren gelişme: Uzun yıllar koruyabilir Haberler
Koronavirüs aşısı için umut veren gelişme: Uzun yıllar koruyabilir
Ailesinin 3 gündür haber alamadığı 2 genç kız bulundu Haberler
Ailesinin 3 gündür haber alamadığı 2 genç kız bulundu
Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu Haberler
Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
KKTC’de 15 yerleşim bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
KKTC'de 15 yerleşim bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Tartıştığı kızını öldürüp eşini yaralayarak kaçan zanlı, tutuklandı Haberler
Tartıştığı kızını öldürüp eşini yaralayarak kaçan zanlı, tutuklandı

Son Dakika Güncel Haberleri

17:28: Ünye'de sağlık çalışanlarına maske ve önlük desteği - Haber 17:27: flaş - Haber 17:27: Sivas il sınırında ateş ölçerle kontrol başladı - Haber 17:27: Havaalanındaki yabancılar Karabük'te yurtlara yerleştirildi - Haber 17:27: Kiev Emniyet Müdürü Krişçenko, korona virüsüne yakalandı - Haber 16:53: Ekrem İmamoğlu: Sahra hastanesi ve geçici hastane alanlarını belirledik - Haber 16:46: Bilim insanlarından koronavirüs açıklaması: Mutasyon hızı düşük, tek bir aşı uzun yıllar koruma sağlayabilir - Haber 15:50: Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu - Haberler 15:21: KKTC'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haber 14:55: Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı - Haber 14:05: Koronavirüs önlemlerini dikkate almayan kahvehane, polis baskını sonrasında mühürlendi - Haber 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı - Haberler