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Yusufeli'ndeki meyve ağaçlarından 1144'ü, ilçenin yeni yerleşim alanına taşındı

Artvin'in Yusufeli ilçesindeki meyve ağaçlarından 1144'ü, ilçenin yeni yerleşim yerine taşındı.

10.04.2020 11:46 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:46
Yusufeli'ndeki meyve ağaçlarından 1144'ü, ilçenin yeni yerleşim alanına taşındı
Artvin 'in Yusufeli ilçesindeki meyve ağaçlarından 1144'ü, ilçenin yeni yerleşim yerine taşındı.
İnşaatı tamamlandığında 275 metre yüksekliğiyle Türkiye 'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek kemer barajı olacak Yusufeli Barajı'nın hizmete alınması ile su altında kalacak Yusufeli ilçesinin taşınacağı yeni yerleşim yerinde ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor.
Artvin Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya, çalışmaların devam ettiği alanda incelemelerde bulundu, saha personelinden bilgi aldı.
Özkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha yeşil bir Yusufeli için ilk etapta yeni yerleşkenin etrafındaki yaklaşık 10 hektarlık alanın ağaçlandırıldığını söyledi.
Barajın su tutması ile su altında kalacak meyve ağaçlarının devamlılığının sağlanması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışma yaptıklarını vurgulayan Özkaya, ağaç sökme aracı ile bazı ağaçların yerlerinden sökülerek yeni yerleşim alanına aktarıldığını ifade etti.
Özkaya, Aralık 2019-Mart 2020 arasında ülkenin en büyük ağaç taşıma operasyonlarından birini Yusufeli ilçesinde gerçekleştirdiklerinin altını çizerek "Yusufeli Barajı suları altında kalacak 1144 boylu meyve ağacını, yeni yerleşkeye taşıyarak toprakla buluşturduk. Bunlar arasında zeytin, dut, kayısı, hurma, ayva, incir, elma, erik, kiraz, muşmula, şeftali, vişne, kızılcık, ceviz, nar, ıhlamur gibi meyve ağaçları bulunuyor." dedi.
Yeni yerleşim bölgesine çeşitli türlerde 12 bin 20 fidan dikildiğine de işaret eden Özkaya, "Bunlara ek olarak toplam 40 kilogram fiğ ve korunga tohumunu da toprakla buluşturduk. Gelinen noktada ağaç ve fidanlarımızın çiçek ve yaprak açtığını görmek bizi çok mutlu etti. Hatta bazı ağaçlarımız meyve bile verdi." diye konuştu.
Özkaya, bölgedeki ağaçlandırma çalışmalarının yer tahsislerinin ardından devam edeceğini ayrıca Yusufeli Barajı çevresindeki dağlık alanlarda erozyon kontrol çalışmalarına da başlanacağını aktardı.
Özkaya, bu süreçte kendilerine her anlamda destek olan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve Artvin Valisi Yılmaz Doruk ile ağaçların yeşermesi için büyük emek harcayan saha personeline teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Yusufeli, Türkiye, Artvin, Güncel
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