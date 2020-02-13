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YÜTAM hizmet alanlarını genişletiyor

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Erzurum Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvar Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

13.02.2020 11:46 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:46YÜTAM hizmet alanlarını genişletiyor
Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Erzurum Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvar Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen imza törenine ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr Murat Küçükuğurlu, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına Lokman Kemaloğlu katıldı.

Erzurum Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvar Müdürlüğü tarafından yapılan restorasyon ve konservasyon çalışmaları kapsamında; kültür ve tabiat varlıklarının veya bunlardan alınan numunelerin araştırılması ve tarihlendirmesi amacıyla ETÜ bünyesinde bulunan Yüksek Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (YÜTAM) ile uygun görülen fakültelerde numune analizlerinin yapılması ve analizi yapılan numunelerin sonuçları hakkında hazırlanacak bilimsel çalışmalar için iş birliği protokolü imzalandı. - ERZURUM

Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum, Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

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