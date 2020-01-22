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Yuto Nagatomo, Bologna yolcusu

Galatasaray'da gözden çıkarılan Japon oyuncu Yuto Nagatomo, İtalyan ekibi Bologna ile prensip anlaşmasına vardı.

22.01.2020 19:06 | Son Güncelleme: 22.01.2020 19:14

, geçtiğimiz sezon akciğer sönmesi sakatlığı yaşayan ve bu sakatlık sonrası istenen performansı bir türlü sergileyemeyen futbolcu Yuto Nagatomo'yla ayrılık kararı aldı.

BU SEZON 2 GOL ATTI

Sol beke Leipzig'den Saracchi'nin de transfer edilmesinin ardından kadroda kendisine yer bulamayan tecrübeli futbolcunun İtalya Seria A ekibi ile anlaşma sağladığı öğrenildi. 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonu sona eriyordu. Nagatomo, bu sezon Galatasaray ile 24 maça çıkıp 2 de gol kaydetti.

(Fanatik)

Yuto Nagatomo, Bologna yolcusu

Yuto Nagatomo, Galatasaray, Bologna, Japon, Spor


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