Haberler » Spor » Yuto Nagatomo, Tsubasa'ya konuk oluyor!

Yuto Nagatomo, Tsubasa'ya konuk oluyor!

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Yuto Nagatomo, Kaptan Tsubasa'nın yeni bölümlerinde boy gösterecek.

23.10.2019 22:55

90'lı yılların popüler çizgi filmi Kaptan Tsubasa, özel bölümleriyle yayın hayatına devam ediyor. Dünyaca ünlü animenin önümüzdeki yıl yayınlanacak bölümünde tanıdık bir isim karşımıza çıkacak. Yaklaşık 2 sezondur Galatasaray forması terleten Yuto Nagatomo, Kaptan Tsubasa'da boy gösterecek.

NAGATOMO ÖZEL BÖLÜMÜNDE KONUK OLACAK

Japon futbolcunun ülkesinde geçtiğimiz yıllarda 26 bölümlük bir çizgi filmi yayınlanmıştı. Bu sefer tecrübeli sol bek, Tsubasa'nın özel bir bölümünde konuk olacak. Nagatomo, önümüzdeki yıl 3 Kasım'da "FNS27-Jikan Terebi Nihon no Sport wa Tsuyoi!" ismiyle yayınlanacak özel bir Kaptan Tsubasa animesinde kendi karakteriyle yer alacak. Çizgi filmin yapımcılığını yeniden Yichi Takahashi, üstlenecek.

İşte Yuto Nagatomo'nun çizgi filmde yer alacağı karakterin çizimi:

(Fotomaç)

Yuto Nagatomo, Tsubasa'ya konuk oluyor!

Kaptan Tsubasa, Yuto Nagatomo, Galatasaray, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
23:46 Milli halterci Ayşegül'e memleketinde coşkulu karşılama
23:39 Bakan Kasapoğlu'ndan milli halterci Dilara Narin'e tebrik
23:39 TOFAŞ 91-81 Rytas Vilnius
23:38 Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
23:24 19. Cumhuriyet Kızları Tenis Turnuvası
23:22 Basketbol: FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi
23:20 Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
23.10.2019 23:58:38