Haberler » Güncel » YÜTSO'dan Vali Akbıyık'a ziyaret

YÜTSO'dan Vali Akbıyık'a ziyaret

Hakkari'nin Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) heyeti, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

18.10.2019 09:22YÜTSO'dan Vali Akbıyık'a ziyaret
Hakkari'nin Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) heyeti, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

YÜTSO Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Pınar, beraberindeki Meclis Başkanı İzzettin Metin, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Fatih Arslan, Meclis Başkan Yardımcısı Şakir Tekçi ile Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Vali Akbıyık'la bir araya gelen YÜTSO heyeti, daha sonra ilçenin sorunları hakkında bilgi verdiler.

Cengiz Topel Caddesi'ndeki yol çalışmalarına değinen Vali Akbıyık, bölge müdürlüklerine talimat verdiğini, gerekli çalışmaların bir an önce yapılacağı konusunda hassasiyet gösterdiklerini söyledi. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:05 Nevşehir'de hedef "Sıfır atık"
10:05 Gecelerini gündüzlerine kattılar felçli yavru kediyi yürütmeyi başardılar
10:08 Cenazeye katılmak için gelenleri taşıyan otobüs devrildi: 25 yaralı
10:08 Adliyeye baltayla gelen kişinin davasında karar
10:08 Çocukların seveceği en sağlıklı tatlı: 15 dakikada hazırlanıyor
10:08 Vali yerlikaya'dan esenyurt'ta suriyeli açıklaması
10:03 Mehmetçiğe Manisa'dan manevi destek
18.10.2019 10:11:08