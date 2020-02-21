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Yuttuğu 47 paket uyuşturucu hastanede çıkartıldı

ADANA'ya, Van üzerinden uçakla gelen İranlı Faramarz T.'nin (52) götürüldüğü hastanede çekilen röntgen filminde midesinde uyuşturucu taşıdığı tespit edildi.

21.02.2020 10:34 | Son Güncelleme: 21.02.2020 10:34Yuttuğu 47 paket uyuşturucu hastanede çıkartıldı

ADANA'ya, üzerinden uçakla gelen İranlı Faramarz T.'nin (52) götürüldüğü hastanede çekilen röntgen filminde midesinde uyuşturucu taşıdığı tespit edildi. Endoskopi yöntemiyle Faramarz T.'nin midesinden 47 paket uyuşturucu çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Van'dan kente uçakla gelen İranlı Faramarz T.'den şüphelendi. İlk incelemede, herhangi bir suç unsuru bulamayan polis, Faramarz T. midesinde uyuşturucu taşıyor olabileceğinden kuşkulandı. Hastaneye götürülen Faramarz T.'nin röntgen filmi çekildi. Şüphelinin bağırsaklarında, 4 paket metanfetamin, 21 paket eroin, 22 paket afyon sakızı olduğu saptandı. Faramarz T.'nin bağırsak ve midesindeki uyuşturucular endoskopi ile çıkarıldı. Operasyondan sonra gözaltına alınan Faramarz T. sorgusunda, "Beni Van'da uyuttular. Bana ne yutturdular bilmiyorum" dedi.Faramarz T., emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.



Van, Güncel

Kaynak: DHA

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