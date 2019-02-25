25 Şubat 2019, 10:54
»»

Yuva Filmi

Yuva Filmi

Yuva filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Yuva filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Şehir hayatını terk ederek ormanda kendisine münzevi bir hayat kuran adam şehre geri getirilmeye çalışılır. Bu süreç adamın hayatını sorgulamasına ve evrendeki yerini arayışına neden olur.

Filmin yönetmenliğini dünya prömiyerini 32. Venedik Uluslararası Eleştirmenler Haftası’nda yapan ve katıldığı birçok festivalden ödülle dönen Körfez filminin de yönetmen koltuğunda oturan Emre Yeksan üstleniyor. 75. Venedik Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapacak olan Yuva'nın çekimleri İğneada'da gerçekleşti.


Yönetmen: Emre Yeksan
Senaryo: Emre Yeksan
Oyuncular: Kutay Sandıkçı, Eray Cezayirlioğlu, İmren Şengel, Okan Bozkuş, Ahmet Melih Yılmaz
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Yuva
Yapımcı Firma: İstos Film
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 119 dk.
Dağıtıcı Firma: Başka Sinema
Vizyon Tarihi: 10.05.2019

Yuva Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Venedik, Yönetmen, Sinema
Kaynak: InterSinema.com