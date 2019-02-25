Yuva Filmi

Şehir hayatını terk ederek ormanda kendisine münzevi bir hayat kuran adam şehre geri getirilmeye çalışılır. Bu süreç adamın hayatını sorgulamasına ve evrendeki yerini arayışına neden olur.
Filmin yönetmenliğini dünya prömiyerini 32. Venedik
Uluslararası Eleştirmenler Haftası’nda yapan ve katıldığı birçok festivalden ödülle dönen Körfez film
inin de yönetmen koltuğunda oturan Emre Yeksan üstleniyor. 75. Venedik Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapacak olan Yuva'nın çekimleri İğneada
'da gerçekleşti. Yönetmen:
Emre YeksanSenaryo:
Emre YeksanOyuncular:
Kutay Sandıkçı, Eray Cezayirlioğlu, İmren Şengel, Okan Bozkuş, Ahmet Melih YılmazFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
YuvaYapımcı Firma:
İstos FilmYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeFilmin Süresi:
119 dk.Dağıtıcı Firma:
Başka SinemaVizyon Tarihi:
10.05.2019Yuva Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
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Kaynak: InterSinema.com