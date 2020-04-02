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Yuva var diye sökülmeyen elektrik direğinin misafirleri döndü

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 20 yıl önce üzerine leylekler yuva yaptığı için sökülmeyen elektrik direğinin misafirleri, baharla birlikte geri döndü.

02.04.2020 11:41 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:41
Yuva var diye sökülmeyen elektrik direğinin misafirleri döndü
Kahramanmaraş 'ın Elbistan ilçesinde 20 yıl önce üzerine leylekler yuva yaptığı için sökülmeyen elektrik direğinin misafirleri, baharla birlikte geri döndü.

Elbistan'a bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde 20 yıl önce yüksek gerilim hatları yenilendi. Yenileme çalışmalarının sonrasında boşta kalan çok sayıda elektrik direği, müteahhit firmanın ekipleri tarafından söküldü. Ancak üzerinde leylek yuvası olan 30 metre yüksekliğindeki bir direğe dokunulmadı. Leyleklerin yuvasının bozulmasına gönlü razı olmayan müteahhit, direğin parası ödenmesine rağmen kabloları olmayan direği sökmedi. Direk üzerindeki yuva, elektrik dağıtım ekibi tarafından da tamir edildi. Bahar aylarının gelmesi ile birlikte bir çift leylek de 20 yıldır duran direğin üzerindeki yuvalarına döndü. Her yıl Nisan ayı ile birlikte leyleklerin dönüşüne şahit olan vatandaşlar ise, leylekleri doğanın bir süsü olarak gördüklerini dile getirdiler.

Ubeydullah Soy isimli vatandaş, önümüzdeki günlerde yumurtadan çıkacak yavrularını yetiştirmek için yuvalarını düzenleyen ve bölgedeki tarlalarda yiyecek arayarak leyleklerin, 20 yıldır elektrik direğindeki yuvaya geldiğini söyledi.

Direğin üzerinde yuva olduğu için sökülmediğini belirten Soy, "Bu direk, tahmini 20 yıldır öncesine kadar enerji nakil hattı olarak kullanılıyordu. Nakil hattı sökülmesine rağmen üzerinde leylek yuvası olduğu için boşa çıkmasına rağmen yıkılmadı. Bu sene de baharın müjdecisi olan leyleklerimiz yuvalarına geldi" dedi.

Leyleklerin, yavrularına uçma eğitimi vermelerini izlemenin çok farklı bir duygu olduğunu anlatan Soy, "Her yıl yavrularını kendileri yetiştirip eğitiyorlar. Uçma eğitimi veriyorlar. Uçma eğitimine şahit olmak farklı bir duygu. Her sene biz bunu yaşıyoruz. Daha sonra güz ayında tekrar uçup gidiyorlar" şeklinde konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel
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