16.07.2019 14:38
Haberler» Güncel» Haber

Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 80

Yuvacık Barajı

KOCAELİ'nin içme suyunun büyük bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, yüzde 80 olarak ölçüldü.

KOCAELİ'nin içme suyunun büyük bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, yüzde 80 olarak ölçüldü.
Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 80 olarak ölçüldü. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz tarihinde yapılan ölçümlerde Yuvacık Barajı'nda su oranı yüzde 80 olarak belirlendi. Yaz ayı boyunca yağmur yağışlarının etkili olması sonucu toplam 51 milyon metreküp kapasiteli baraj havzasında şu anda 40 milyon 890 bin metreküp su bulunuyor.


- Kocaeli
Kaynak: DHA
Başiskele, Kocaeli, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:56   Mürettebatı kaçırılan geminin makinisti: Sabaha kadar nöbet tuttuk
17:55   KARAMAN Polis baskının fark edince uyuşturucuyu tuvalete dökerken yakalandı
17:55   Brezilya'da bir kadın, ayinde rahibi kürsüden itti
17:54   Kısa dönem bitti sıra uzun dönemde!
17:54   Hindistan'da bina çöktü: 7 ölü
17:53   ÇEİS iş hukuku buluşmalarının ilki gerçekleşti
17:53   Seyir halindeki metrobüsün motorunda yangın çıktı