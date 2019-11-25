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Yuvacık Barajı'nda su seviyesi düşünce eski köprü ortaya çıktı

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'nda, su seviyesinin yüzde 17'ye düşmesi nedeniyle bölgede daha önce kullanılan eski köprü, gün yüzüne çıktı.

25.11.2019 14:44 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:44Yuvacık Barajı'nda su seviyesi düşünce eski köprü ortaya çıktı
'nin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'nda, su seviyesinin yüzde 17'ye düşmesi nedeniyle bölgede daha önce kullanılan eski köprü, gün yüzüne çıktı.
Yaklaşık 50 milyon metreküp su hacmi bulunan barajdaki su seviyesi, sonbaharın kurak geçmesi nedeniyle yüzde 17'lik seviyeye tekabül eden 8 milyon 680 bin metreküplük düzeye düştü.
Bu nedenle barajı besleyen kollardan biri üzerinde bulunan köprü ve su kemerleri kalıntısı, yeniden görünür hale geldi.
Öte yandan yaklaşık 258 kilometrekarelik bir alanı kapsayan Yuvacık Barajı'nın su havzasına, Gölü'nden su takviyesi sürüyor.
"Şehre verdiğimiz suyun 3'te 2'si Sapanca Gölü'nden"
Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürü Ali Sağlık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sapanca Gölü'nden su alımına devam ettiklerini söyledi.
"Şu anda şehre verdiğimiz suyun 3'te 2'sini Sapanca Gölü'nden, 3'te 1'ini de Yuvacık Barajı'ndan karşılıyoruz" diyen Sağlık, mevsimsel sebeplerden dolayı su seviyesinde azalma meydana geldiğini kaydetti.
Sağlık, bu hafta yağışların başlamasının öngörüldüğünü belirterek yağışların gelmesiyle Sapanca Gölü'nden su alımını durduracaklarını bildirdi.

Sapanca, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

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