Haberler » Güncel » Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yükseldi - Haber

Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yükseldi

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı'nda yağmur yağışlarının ardından su seviyesi yüzde 40,27 seviyesine ulaştı.

08.01.2020 15:57 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:57Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yükseldi

KOCAELİ'nin ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı'nda yağmur yağışlarının ardından su seviyesi yüzde 40,27 seviyesine ulaştı. Su seviyesinin yükselmesiyle Gölü'nden su alımı sonlandırıldı. 'nin içme suyunun yüzde 80'ini karşılayan Yuvacık Barajı'nda kurak geçen sonbahar ve kış ayları nedeniyle su seviyesi düşerken, 9 Kasım 2019 gününden itibaren Sapanca Gölü'nden baraj gölüne su takviyesi yapıldı. Son günlerdeki yağmurların ardından Yuvacık Barajı'nda su seviyesi günden güne arttı. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre Yuvacık Barajı'nda su seviyesi bugün itibariyle 20 milyon 590 bin metreküp ile yüzde 40,27 seviyesine ulaştı. Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte bugün itibariyle Sapanca Gölü'nden su alınması durduruldu. Yağışların ve barajdaki suyun durumuna bağlı olarak Sapanca Gölü'nden ileriki zamanlarda ihtiyaç halinde su alımı yapılabileceği belirtildi.



Başiskele, Sapanca, Kocaeli, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:37  Kaza yerinden geçerken ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Haber
17:36  Batman'da, beyin erimesi hastalığı olan Ahmet için seferberlik - Haber
17:36  Bakan Yardımcısı Özkaldı'dan Mersin'de yıkılan barakada ölen çobanın ailesine ziyaret - Haber
17:36  Prof. Dr. Aybar: Türkiye mesafeli durmayı seçecek - Haber
17:31  Hac kurasında merak edilenler videolar ile anlatıldı - Haber
16:55  Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Haber
16:08  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz - Haber
15:42  Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan liseli kız, dördüncü kattaki sınıfının penceresinden atladı - Haber
15:27  KKTC sele teslim oldu! Güney Kıbrıs'ta sarı alarm verildi - Haber
15:15  Cam silerken dengesini kaybeden kadın beşinci kattan dereye düştü - Haber
8.01.2020 17:38:57