Haberler » Güncel » Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 22'ye düştü - Haber

Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 22'ye düştü

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 22'ye düştü.

10.11.2019 10:09 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:09Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 22'ye düştü

'nin içme suyu ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 22'ye düştü. Kurak geçen sonbahar nedeniyle 51 milyon metreküp su kapasitesine sahip baraj gölünde 11 milyon 410 bin metreküp su kaldı.

Kocaeli'nin içme suyunun büyük bir kısmını karşılayan Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı'nda kurak geçen sonbahar nedeniyle su seviyesi düştü. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Yuvacık Barajı'nda yapılan ölçümlere göre su oranı yüzde 22'ye düştü. 51 milyon metreküp kapasiteli barajda su seviyesi 11 milyon 410 bin metreküp olarak ölçüldü.Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri, sonbaharda baraj gölünde sene içerisindeki en düşük doluluk oranına ulaşıldığını, bunun beklenen bir durum olduğunu, yaşanabilecek kuraklık riskine karşı gerekli tedbirlerin alındığını, gerek görüldüğünde Sapanca Gölü'nden takviye yapılacağını bildirdi.



Kocaeli, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:31 Mezitli'de 7'den 77 herkes Atatürk'ü andı
12:36 Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
12:36 Kamboçya'da ev hapsinde tutulan muhalif lider serbest bırakıldı
12:35 Ahmet Nur Çebi, Dolmabahçe'de
12:34 'İyi günde, kötü günde beraberiz' dediği eşine böbreğini verdi
12:06 Kadını taciz etti, "Paramı vermişim" diyerek minibüsten inmedi
12:04 Gökhan Özoğuz, tepki çeken 10 Kasım paylaşımını düzenleyip yeniden paylaştı
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
11:12 Müge Anlı'dan çok konuşulacak 10 Kasım sözleri: Atatürk aslında 8 Kasım'da aramızdan ayrıldı
10:57 Fatih'te ölen kardeşlerin arkadaşı, cenazelerin kendisine verilmesi için üvey kardeşten onay aldı
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 12:37:07