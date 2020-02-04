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Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 59'a ulaştı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, yüzde 59'a çıktı.

04.02.2020 15:23 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:23Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 59'a ulaştı
KOCAELİ'nin ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, yüzde 59'a çıktı.

'nde içme suyu ihtiyacının büyük kısmının karşılandığı Yuvacık Barajı'nda, mevsim şartlarına bağlı olarak su seviyesinde artış gözlendi. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, 30 milyon 140 bin metreküp ile yüzde 59 seviyesine ulaştı. İlerleyen günlerde yağışlarla su seviyesinin daha da artması bekleniyor.


- Kocaeli

Başiskele, Kocaeli, Güncel

Kaynak: DHA

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