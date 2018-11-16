Yuvacık Paşadağ Dolgu Alanı Yeşilleniyor

Yeşile ve doğaya önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından doldurularak kapatılan dolgu sahalarına ağaç dikerek yeşillendiriyor. Yeşillendirme çalışmaları kapsamında Başiskele ilçesi Yuvacık Mahallesi'nde bulunan Paşadağ dolgu alanına, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından bin 457 adet farklı türde ağaç dikildi.

52 BİN METREKÜP ORGANİK TOPRAK

Hafriyat dökümü yapılarak doldurulan 35 dönümlük alana, bir buçuk metre yüksekliğinde 52 bin 500 metreküp organik toprak serildi. Alana Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı bünyesinde 20 işçinin özverili çalışmasıyla bin 457 ağaç dikimi yapıldı.

BİN 457 ADET AĞAÇ DİKİLDİ

Günlerce süren dikim çalışmalarında birçok farklı türde ağaç dikildi. Çalışmalar kapsamında 40 adet mavi ladin, 157 adet akasya, 208 adet dişbudak, 350 adet kocayemiş, 194 adet çınar, 30 adet ayva, 30 adet hünnap, 57 adet erik, 86 adet ceviz, 18 adet vişne, 22 adet kiraz, 17 adet hurma, 11 adet nar, 56 adet muşmula, 109 adet karayemiş ve 62 adet defne ağacı dikildi. Ağaç dikimleriyle görsel açıdan daha güzel bir görünüm kazanılması hedefleniyor.?