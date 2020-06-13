Yuvadan düşen doğan yavrusu bakıma alındı

Mersin'in Erdemli ilçesinde yuvasından düşen doğan yavrusu, koruma altına alındı.

13.06.2020 15:10 | Son Güncelleme: 13.06.2020 16:12
Mersin'in Erdemli ilçesinde yuvasından düşen doğan yavrusu, koruma altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Çeşmeli Mahallesi'nde oturan Özen Çopuroğlu, sitede gezerken yerde kuş yavrusu görünce durumu yetkililere bildirdi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefliği ekipleri, nesli tükenme tehlikesi altındaki "Delice" türü doğan yavrusunu bakım için Tarsus Doğa Parkı'na götürdü.
Doğan yavrusunun, sağlık kontrolünün ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefi Mevlüt Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşa duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.
Çopuroğlu da bir canlının yaşamasına katkı sunduğu için mutlu olduğunu söyledi. Yuvadan düşen doğan yavrusu bakıma alındı

Kaynak: AA

Etiketler: Doğa Koruma ve Milli Parklar, Erdemli, Delice, Mersin, Güncel, Haber

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