07.07.2019 11:47
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Yuvadan düşen yavru leylek yerine bırakıldı

Yuvadan düşen yavru leylek yerine bırakıldı

Muş'un Kızılağaç beldesinde cami kubbesindeki yuvasından aşağı düşen yavru leylek, itfaiye ekibinin çalışmasıyla yeniden yerine bırakıldı.

Muş'un Kızılağaç beldesinde cami kubbesindeki yuvasından aşağı düşen yavru leylek, itfaiye ekibinin çalışmasıyla yeniden yerine bırakıldı.

Merkeze bağlı Kızılağaç beldesinde yuvadan düşen leyleğe vatandaşlar sahip çıktı. 2 gün leyleği besleyen belde sakinleri, durumu itfaiye ekibine bildirdi. Beldedeki itfaiye aracının yangın merdiveni kubbeye ulaşamayınca devreye Muş Belediyesi itfaiye ekipleri girdi. Kent merkezinden beldeye gelen itfaiye ekibi, yavru leyleği, merdivenli itfaiye aracıyla yuvaya bıraktı.

Leyleğin cami kubbesindeki yuvadan düştüğünü ve kendisinin leyleğe sahip çıktığını ifade eden belde sakinlerinden Ramazan Erten, "Leylek camiden düşmüştü. Ben de itfaiyeye haber verdim. İtfaiye ekipleri geldi. Şu anda leyleğin sağlık durumu iyi. Karnını doyurup, suyunu içirdik" dedi.

İtfaiye ekibinden Metin Ekinci, leyleği ailesi ile buluşturdukları için mutlu olduğunu ifade ederek, leyleğe sahip çıkan duyarlı vatandaşlara teşekkür etti. - MUŞ
Kaynak: İHA
Kızılağaç, İtfaiye, Muş, Güncel

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