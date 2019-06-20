20.06.2019 10:34
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Yuvadan düşen yavru serçeler için seferberlik

Yuvadan düşen yavru serçeler için seferberlik

Hakkari'de yuvadan düşen yavru serçelerden biri ölürken diğeri ise güvenli bir şekilde tekrar yuvaya bırakıldı.

Hakkari'de yuvadan düşen yavru serçelerden biri ölürken diğeri ise güvenli bir şekilde tekrar yuvaya bırakıldı.

Bulvar Caddesi'nde 5 katlı bir binanın çatısındaki yuvadan kaldırıma düşen yavru serçeler, bir vatandaş tarafından fark edildi. Hakkari Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı Metin Kazandıoğlu ve çocukları, kaldırıma düşen yavru kuşlar için hemen harekete geçti. Kazandıoğlu; itfaiye ve veteriner ekiplerine haber vererek yardım talebinde bulundu.

Zamanında olay yerine gelen ekipler, yaralı kuşlara hemen müdahale etti. 1 yavru kurtarılırken bir yavru ise öldü.İtfaiyeekipleri, yangın merdiveniyle yavru serçeyi yuvasına bırakmayı başardı.

Ekipler ve toplanan vatandaşlar, büyük bir duyarlılık örneği gösteren Kazandıoğlu ve diğer kişilere teşekkür etti. - HAKKARİ
Kaynak: İHA
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