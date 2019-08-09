Yuvadan düşüp yaralanan yavru leylek, tedaviye alındı

EDİRNE'nin Keşan
ilçesinde, yuvasından düşerek yaralanan ve çocuklar tarafından bulunan yavru leylek, tedaviye alındı.
Keşan'a bağlı Çamlıca
köyünde elektik direğindeki yuvasından düşen yavru leylek yaralandı. Yavru leyleği bulan çocuklar, ailelerine haber
verdi. Aileler de Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne
Şube Müdürlüğü'nü bilgilendirdi. Köye gelen ekipler, yaralı leyleği teslim aldı.
Yavru leyleğin tedaviye alındığı, sağlığına kavuşmasının ardından köye getirilerek, doğaya bırakılacağı bildirildi.