14.06.2019 11:33
Haberler»Güncel » Haber

Yuvalarından düşen yüzlerce yavru kuşu çamaşır sepetiyle topladılar

Yuvalarından düşen yüzlerce yavru kuşu çamaşır sepetiyle topladılarŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle yüzlerce yavru kuş ağaçlardaki yuvalarından yere düştü.

Yuvalarından düşen yüzlerce yavru kuşu çamaşır sepetiyle topladılar
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle yüzlerce yavru kuş ağaçlardaki yuvalarından yere düştü. Duyarlı vatandaşlar yavru kuşları çamaşır sepetiyle toplayıp yeniden yuvalarına koydu.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da etkili olan fırtına nedeniyle Siverek ilçesine bağlı Yıldız kırsal Mahallesi'nde yüzlerce yavru kuş ağaçlardaki yuvalarından yere düştü. Eline çamaşır sepeti alan mahalleli, ağaçların altına düşen yavru serçeleri toplayıp eve getirdi. Burada yaralı olup olmadıkları kontrol edilen yavru kuşlar, fırtınanın ardından yeniden yuvalarına konuldu.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük takdir topladı.Yuvalarından düşen yüzlerce yavru kuşu çamaşır sepetiyle topladılar
Kaynak: İHA
Siverek, Şanlıurfa, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:23 Celalettin Ekinci: "Üniversite sınavı her şeyin sonu olan bir kader değildir"
13:23 Tutak'ta hüzünlü karne töreni
13:23 Karnelerini alan öğrenciler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
13:23 İstanbul Valisi Yerlikaya öğrencilere karnelerini dağıttı
13:23 Okullarda karne heyecanı
13:23 Şanghay İşbirliği Örgütü Başkanlar Konseyi 19. Zirvesi
13:22 23 Haziran İstanbul seçimleri: Google'a göre hangi aday daha 'popüler'?
13:22 Halk eğitim merkezinde yılsonu sergisi düzenledi
13:22 İspanya'nın kamu borcunda rekor
13:21 Yılın iş insanları ödülleri sahiplerini buldu
13:21 Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı
13:21 KDK geçen yıl 17 bin 507 şikayeti karara bağladı
13:21 Seyir halindeki otobüs alev aldı, vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etti
13:20 Milletvekili Dülger'in okulların tatile girmesiyle ilgili mesajı