Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Yuvam ve Kozluk pazarları hafta içi kurulacak

Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle İzmit Belediyesi, Yuvam Akarca ve Kozluk Mahallelerinde hafta sonu kurulan pazarların da hafta içi kurularak, vatandaşın mağdur edilmeyeceğini açıkladı.

16.04.2020 10:28 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:28
Yuvam ve Kozluk pazarları hafta içi kurulacak
Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle İzmit Belediyesi, Yuvam Akarca ve Kozluk Mahallelerinde hafta sonu kurulan pazarların da hafta içi kurularak, vatandaşın mağdur edilmeyeceğini açıkladı.

İzmit Belediyesi, hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı sebebiyle semt pazarlarının günlerinde değişikliğe gidileceğini açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde Yahya Kaptan'da Pazar günleri kurulan halk pazarının Pazartesi günü kurulacağının açıklanmasının ardından, yapılan düzenlemeye göre Cumartesi günü Yuvam Akarca Mahallesi'nde kurulan pazar Cuma günü, Pazar günü Kozluk Mahallesi'nde kurulan pazar ise Salı günü kurulacak.

Buna göre cumartesi günü Yuvam Akarca'da açılacak olan halk pazarı 17 Nisan Cuma günü kurulacak. Aynı şekilde değişikliğe gidilen Kozluk Mahallesi'nde pazar günü açılacak olan halk pazarı ise 21 Nisan Pazartesi günü kurulacak. Diğer pazarlar için de çözüm yollarının arandığı belirtilirken, İzmit Belediyesi vatandaşların mağdur olmaması için Seyyar Pazar alternatifi üzerinde çalışıldığını da açıklamıştı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: İzmit Belediyesi, Yuvam Akarca, Kozluk, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Veyis Ateş’ten yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış Haberler
Veyis Ateş'ten yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış
Türkiye, ’koronavirüse karşı en güvenli ülkeler listesinde’ kendine son sıralarda yer buldu Haberler
Türkiye, "koronavirüse karşı en güvenli ülkeler listesinde" kendine son sıralarda yer buldu
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Haberler ›› Güncel ››Yuvam ve Kozluk pazarları hafta içi kurulacak - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:36: Erdemli Belediyesi internet üzerinden maske dağıtımına başladı - Haber 12:36: Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 35 bine yaklaştı - Haber 12:36: Kızılcahamam Belediyesinden 13 yaşındaki çocuğa sürpriz doğum günü - Haber 12:35: DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Haber 12:35: MHP'li Yalçın'dan İnfaz düzenlemesi açıklaması - Haber 12:24: Türkiye, "koronavirüse karşı en güvenli ülkeler listesinde" 36'ncı sırada yer aldı - Haber 11:12: Altının gram fiyatı 383,2 lirayla tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor - Ekonomi 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı - Magazin 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi 23:34: Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu - Haber