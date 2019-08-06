Yuvasından düşen yaralı leylek koruma altına alındı

Konya
'da, elektrik direğindeki yuvasından düşüp yaralanan yavru leylek koruma altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Karatay
ilçesine bağlı Yarma Mahallesi'nde elektrik direğindeki yuvasından düşmüş bir yaralı leylek olduğunun bildirilmesi üzerine harekete geçti.
Adrese gelen milli parklar ekipleri, uçamayan yaralı yavru leyleği tedavisinin yapılması için Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne teslim etti.
Yaralı leyleğin tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden yuvasından düştüğü yere bırakılacağı belirtildi.