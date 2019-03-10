Yuvasız Kadınlar' Akşehirli İzleyicilerle Buluştu

Kaynak: İHA

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü kutlama etkinlikleri kapsamında, "Yuvasız Kadınlar" isimli tiyatro oyununu izleyicilerle buluşturdu.Düzenlediği kültürel ve sosyal etkinliklerle sosyal belediyeciliğe farklı bir boyut kazandıran Akşehir Belediyesi, Kadınlar Günü'ne özel bir program hazırlayarak bu anlamlı günde farkındalık oluşturacak bir tiyatro gösterisini sanatseverlerin beğenisine sundu. Akşehir Kültür Merkezinde perde açan ve kadına şiddetin konu edinildiği, 'Yuvasız Kadınlar' isimli tiyatro oyununu çok sayıda vatandaş izledi.Ebru Aksakallı'nın yazdığı ve Bayram Gündoğdu'nun yönetmenliğini yaptığı, şiddet, taciz, küçük yaşta evlilikler gibi farklı hayat hikayelerinin ele alındığı oyun traji komik bir biçimde sunuldu. 7 kişilik profesyonel bir ekip tarafından sahnelenen oyun izleyenlerden tam not aldı.Yoğun ilgi gören 'Yuvasız Kadınlar' tiyatro gösterimi sonrasında Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel oyunculara plaket verdi. - KONYA