Yuvaya Dönüş" Filminin Çekimleri Başladı

İran- Irak
Savaşı'nın devam ettiği 1985'te, 215 Japonya
vatandaşının mahsur kaldıkları Tahran
'dan Türkiye
'ye getiriliş öyküsünü anlatan "Yuvaya Dönüş
" adlı sinema filminin çekimleri Kapadokya
'da başladı.
Gazeteci yazar Erdal Güven
'in "Tahran'dan Kaçış" kitabından uyarlanan filmin senaryosu, Fatih Özcan
ve Şeyda Delibaşı
imzası taşıyor.
Japonya üzerine yazdığı kitaplarla tanınan Güven, aynı zamanda Macmedya adına filmin yapımcılığını üstleniyor.
"Yüzyılın operasyonu" olarak anılan gerçek yaşam hikayesinin yönetmen koltuğunda ise Hakan Kurşun
oturuyor.
Bir Japon kızın 30 yıl sonra öğrendiği Türk babasının izini sürme hikayesini de barındıran filmin başrollerini Furkan Palalı
, Burhan Öcal ve Megumi Masaki paylaşıyor.
Çekimleri Kapadokya'nın yanı sıra İstanbul
ve Japonya'nın başkenti Tokyo
'da gerçekleştirilecek filmin, ilk olarak 2019'un "Türkiye Yılı" ilan edildiği Japonya'da, ardından Türkiye'de gösterime girmesi planlanıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen filmin konusu özetle şöyle:
"İran'ın başkenti Tahran'dan büyük bir operasyonla Türkiye'ye getirilmek için uçağa bindirilen 215 Japon yolcu arasında olan Keiko adlı genç kız ile Türk Büyükelçiliğinde görevli, özel kuvvetlerden Üsteğmen Zafer arasında büyük bir aşk vardır. Keiko'yu uçağa son anda yetiştiren Zafer'in bilmediği ise Keiko'nun hamile olduğudur. 30 yıl sonra ölen Keiko, ardında kızı Yumi'ye tüm gerçekleri anlatan bir mektup bırakır. Yumi, hayal kırıklıklarıyla birlikte babasının izini sürmek ve hesap sormak için Türkiye'ye gelmeye karar verir."
Kapadokya,Türkiye,Tahran,Dönüş
28 Kasım 2018 Çarşamba 10:56