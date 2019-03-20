Yuvaya Dönüş Filminin Müziklerinde Kıraç İmzası

Birçok dizi ve film müziklerinde başarılı işlere imza atan usta sanatçı," İki ülke arasında köprü görevi görecek filmin müziklerini yapmaktan büyük keyif aldım. Duygu yüklü bir film izleyicileri bekliyor" dedi.

Gazeteci-Yazar Erdal Güven'in 'Tahran'dan Kaçış' kitabından senaryoya uyarlanan 'Yuvaya Dönüş' adlı sinema filmi için geri sayım başladı. ilk olarak 19 Nisan'da Türkiye'de,30 Nisan'da ise Japonya'da sinemasever buluşacak filmin başrollerini Furkan Palalı, Megumi Masuki ve Burhan Öçal paylaşıyor. Güçlü bir kadro ve etkili senaryosu ile dikkatleri üzerine çeken filmin, senaristliğini Fatih Özcan ve Şeyda Delibaşı, yapımcılığını Macmedya, yönetmenliğini ise Hakan Kurşun üstleniyor. 2019 yılının Japonya'da 'Türkiye Yılı' ilan edilmesiyle önemini bir kat daha arttıran film uluslararası nitelik taşıyor. Filmin müzikleri için stüdyosunda uzun süre çalışan Kıraç, ''Yuvaya Dönüş özel bir sinema filmi. Her yönüyle adından söz ettireceğine inanıyorum'' diye konuştu.

Filmin konusuna gelince… Tahran'dan büyük bir operasyonla Türkiye'ye getirilmek için uçağa bindirilen 215 yolcu arasında Keiko adlı Japon bir genç kız da bulunmaktaydı. Keiko ile Türk Büyükelçiliğinde görevli, özel kuvvetlerden Üsteğmen Zafer arasında büyük bir aşk yaşanıyordu. Keiko'yu uçağa son anda yetiştiren Zafer'in bilmediği ise Keiko'nun hamile olduğuydu. 30 yıl sonra ölen Keiko, ardında kızı Yumi'ye tüm gerçekleri anlatan bir mektup bırakmıştı. Yumi hayal kırıklıklarıyla birlikte babasının izini sürmek ve hesap sormak için Türkiye'ye gitmeye karar vermişti.

Kaynak: Bültenler