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Yüz günlük yavru ayılar Tarsus Doğa Parkı'nın maskotu oldular

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı'nda dünyaya gelen iki küçük boz ayı yavrusu,çifte mutluluk yaşattı.

16.04.2020 13:38 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:38
Yüz günlük yavru ayılar Tarsus Doğa Parkı'nın maskotu oldular
Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı'nda dünyaya gelen iki küçük boz ayı yavrusu,çifte mutluluk yaşattı. Henüz 100 günlük olan yavrular, doğası gereği baba ayının ve diğer ayıların zarar verme ihtimaline karşı farklı bir alana konuldu.

100 gün önce dünyaya gözlerini açan dişi yavrular sevimlilikleri ile Tarsus Doğa Parkı'nın maskotu oldu. 'Fıstık' ve 'Doğa' adı verilen şirin iki kardeş, kendileri için oluşturulan yaşam alanlarında oyunlar oynayarak vakit geçiriyor. Tarsus Doğa Parkı görevlileri anne Pakoş'un rahat bir doğum gerçekleştirmesi için maksimum özeni gösterdi. Yetkililer, annenin doğumda kendisini güvende ve huzurlu hissetmesi için yaşadığı alanın dışında, diğer ayılardan izole bir yerde karanlık, özel bir in oluşturdu. Anne Pakoş, kendisi için oluşturulan özel inde huzurlu bir şekilde yavrularını dünyaya getirdi.

Doğum gerçekleştikten sonra barınaktaki diğer tüm ayılarla ilişkisi kesilen anne Pakoş'un artan besin ihtiyaçları ve yavrularını güven içinde büyütmesi için çoğunluğu pişmiş gıdalardan oluşan et ürünleri, meyve, sebze ve sütten oluşan özel beslenme programı uygulandı. Yavrular, doğası gereği baba ayının ve diğer ayıların zarar verme ihtimaline karşı farklı bir alana konuldu.

100 günlük oldular

100 günlük olan ve önce anne sütü alan yavrular ek gıdalarla beslenmeye başladı. Şimdiden 13.3 kiloya ulaşan ve Doğa Parkının maskotu olan yavruların sağlık durumu ise gayet iyi. Yavru ayıların bakımları eğitimli bakıcılar tarafından devam ediyor ve belirli program dahilinde motor becerilerini artırmaya yönelik oyunlar ve hareketler yaptırılıyor. 24 saat boyunca gözetim altında tutulan yavrular, kendi yaşam alanlarında oyunlar oynayarak vakit geçirirken, yeterli erişkinliğe ulaştıktan sonra annesinin yanına verilecek. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus, Anne, Güncel
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