Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yüz koruyucu siperlik maske üreterek hastane yönetimine teslim ettiler

Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyelerinde üretilen yüz koruyucu siperlik maskeler Bozüyük Devlet Hastanesi personeline dağıtılmak üzere hastane yönetimine teslim edildi.

06.04.2020 14:46 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:47
Yüz koruyucu siperlik maske üreterek hastane yönetimine teslim ettiler
Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyelerinde üretilen yüz koruyucu siperlik maskeler Bozüyük Devlet Hastanesi personeline dağıtılmak üzere hastane yönetimine teslim edildi.

3D yazıcı günlük sadece 18 adet üretebilen yüz koruyucu siperlik maskeleri 1 haftalık bir çalışmanın ardından toplu şekilde Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yusuf Özcan tarafından Bozüyük İlçe Devlet Hastane Başhekim Yardımcısı Feza Özdemir'e teslim edildi.

"3D yazıcımız günlük 18 adeti üretebilmek için 24 saat çalışmaktadır"

Okul Müdürü Yusuf Özcan, konu hakkında yaptığı açıklamada, bu zorlu süreçte okul olarak imkanları çerçevesinde ellerini taşın altına koymak istediklerini söyleyerek maske yapım süreci hakkında bilgiler verdi. Özcan,"Maskelerin yapımında kullanılan siper tutucular okulumuzda bulunan 3D yazıcı da standartlara uygun olarak basılmıştır. Siperler ise 50 mikron kalınlığındaki çizilmez asetat malzemesinden standartlara uygun olarak lazer kesme makinasında kesilmiş ve okulumuz idareci ve öğretmenleri tarafından montajı yapılmıştır. Okulumuzda günlük yaklaşık 18 adet maske üretilmektedir. 3D yazıcımız bu sayıya üretebilmek için 24 saat çalışmaktadır. Yapılan maskelerin masrafları okulumuz tarafından karşılanmış olup hastaneden herhangi bir ücret talep edilmemiştir. Korona virüs Covit -19 virüsünün yayılmasını engellemek adına okulumuzda fedakarca çalışan idareci ve öğretmen arkadaşlarımı tebrik ediyor. Üretimini gerçekleştirdiğimiz siperli maskelerini sağlık çalışanlarının sağlıklı günlerde kullanmalarını temenni ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Hastane Başhekim yardımcısı Feza Özdemir ise, Okul Müdürü Yusuf Özcan ve okul öğretmenlerine katkılarından dolayı teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Anadolu Lisesi, Bozüyük, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Yüz koruyucu siperlik maske üreterek hastane yönetimine teslim ettiler - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan, kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçecek Haberler
Erdoğan, kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçecek
Türkiye’de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor? Haberler
Türkiye'de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor?
86 yaşında koronayı yenip herkese umut olan Resmiye teyzeden kötü haber Haberler
86 yaşında koronayı yenip herkese umut olan Resmiye teyzeden kötü haber
Kovid-19 adliyelere sıçradı! 12 hakim ve savcının virüs testi pozitif Haberler
Kovid-19 adliyelere sıçradı! 12 hakim ve savcının virüs testi pozitif
Teknoloji devinden korona hamlesi! Maske üretimine başladı Haberler
Teknoloji devinden korona hamlesi! Maske üretimine başladı
Vaka sayısında ikinci sırada olan kentimizde yine aynı manzara! Haberler
Vaka sayısında ikinci sırada olan kentimizde yine aynı manzara!
Koronayı yenen iki hemşire, izinli oldukları halde göreve başladı Haberler
Koronayı yenen iki hemşire, izinli oldukları halde göreve başladı
Türkiye’de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya’dan sonra ikinciyiz Haberler
Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz

Son Dakika Güncel Haberleri

15:58: Kayseri'de bulunan yaralı balık kartalı, tedaviye alındı - Haber 15:58: Başkan Akın ücretsiz maske dağıtmaya devam ediyor - Haber 15:58: BALIKESİR Burhaniye'de arıcılardan uygulama yapan polislere ballı destek - Haber 15:58: BURSA Koronavirüs nedeniyle mobilya ihracatı yüzde 50 düştü - Haber 15:58: ORDU Bir adımla şehir değiştirilen mahallelerin halkını yasak etkilemiyor - Haber 15:28: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak - Haber 15:11: Türkiye'de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor? - Haber 15:00: Son dakika: 12 Hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 55 Adalet Bakanlığı personelinin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı - Haber 14:49: Vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de uyarılar bir türlü işe yaramıyor - Haber 14:30: Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz - Haberler 14:14: Koronavirüsü yenip izinli olmalarına rağmen göreve dönen 2 hemşire, alkışlarla karşılandı - Haber 11:55: 86 yaşında koronayı yenen Resmiye teyze, beyin kanaması geçirdi - Haber