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Yüz koruyucu siperlikler polislere hediye edildi

Yüz koruyucu siperliklerin İl Emniyet Müdürlüğüne getirilmesi Yüz koruyucu siperliklerin kullanımının anlatılması Maskelerin İl Emniyet Müdür Yardımcısı Muhsin Cengiz'e teslim edilmesi Ağrı ve Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında öğretmenlerce üretilen yüz...

17.04.2020 20:22 | Son Güncelleme: 17.04.2020 20:24
Yüz koruyucu siperliklerin İl Emniyet Müdürlüğüne getirilmesi
Yüz koruyucu siperliklerin kullanımının anlatılması
Maskelerin İl Emniyet Müdür Yardımcısı Muhsin Cengiz'e teslim edilmesi
Ağrı ve Tunceli 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında öğretmenlerce üretilen yüz koruyucu siperlikler, polislere hediye edildi.
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) görevli öğretmenler, salgında fedakarca çalışan polisler ve sağlıkçılar için lazer kesici ve üç boyutlu yazıcıyla maske üretimine devam ediyor.
Bu kapsamda hazırlanan 300 siperlikli maske, Milli Eğitim Şube Müdürü Selahattin Bilgiç ve beraberindekiler tarafından İl Emniyet Müdür Yardımcısı Muhsin Cengiz'e teslim edildi.
Tunceli
Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatlarıyla, Türkiye'deki tüm Bilim ve Sanat merkezlerinde emniyet müdürlükleri için de siperlik üretilmesi kararı verildiği anımsatıldı.
Bu kapsamda Tunceli BİLSEM'de siperlik üretimine başlandığı belirtilen açıklamada, "Merkezde 50 siperlik üretilmiştir. İl Müdürümüz Gürsel Ekmekci, BİLSEM Müdürü Koray Yıldırım ve Müdür Yardımcısı Hüsniye Aktaşçay tarafından yapılan ziyarette, üretilen siperlikler İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen'e teslim edilmiştir." ifadeleri kullanıldı. Yüz koruyucu siperlikler polislere hediye edildi

Kaynak: AA

Etiketler: Tunceli, Ağrı, Güncel
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