Yüz nakilli Recep Sert ile eşi Esma Sert'ten ayrılık kararı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Türkiye 'nin 5'inci yüz nakillisi Recep Sert ile eşi Esma Sert, 6 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Boşanma kararı aldıklarını sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla duyuran Esma Sert, İkimiz de çok yorulduk. Geçmişten bu zamana kadar yaşadıklarımız bizi çok yordu ve yıprattı. Evet çok sevdik, çok severek evlendik. Biz arkadaş olarak kalma, bundan sonra yolumuza bu şekilde devam etme kararı aldık dedi.

İnegöl'de temizlemeye çalıştığı tüfeğin ateş alması sonucu ağır şekilde yaralanan ve yüzü tanınmayacak hale gelen Recep Sert'i Türkiye gündemine taşıyan operasyon 18 Temmuz 2013 tarihinde Antalya'da gerçekleşti. Sert'e Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yüz nakli yapıldı. Beyin ölümü gerçekleşen Polonyalı turist 43 yaşındaki Andrzej Kucza'nın yüz ve çenesi, Sert'e, başarılı bir operasyonla nakledildi.

Türkiye'de yüz naklinde 5'inci, çene naklinde ise ilk olan Recep Sert, uzun süreli tedavisi sırasında çalışmaya da başladığı Akdeniz Üniversitesi'nde, böbrek nakli olan ablasına refakat eden Esma Akyurt ile tanıştı. İkili arasındaki arkadaşlık kısa sürede aşka dönüşünce, hastaneden taburcu edilen Recep Sert ile Esma Akyurt, 21 Aralık 2014 tarihinde İnegöl'de evlendi. Kına töreni, düğünü büyük ilgi çeken çift, bir süre sonra da kız bebeklerini kucaklarına aldı.

CEZAEVİNDEN EVİNE DÖNDÜ

Türkiye'nin 5'inci yüz nakillisi Recep Sert, geçen yılın Ekim ayında, Bilecik'te bir iş yerine silahlı saldırı düzenlediği gerekçesiyle eşi Esma Sert'in de aralarında bulunduğu 3 kişiyle birlikte gözaltına alındı. Güvenlik kameralarından tespit edilen Recep Sert ile 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Recep Sert ve eşi Esma Sert, tutuklanarak Bilecik Cezaevi'ne konuldu. Genç kadın bir süre sonra serbest bırakıldı. Cezaevinde rahatsızlanınca Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne getirilen Recep Sert, yaklaşık 15 gün süren tedavisinin ardından Antalya Kapalı Cezaevi'ne nakledildi. Yargılandığı davada ise denetimli serbestlik yasasından yararlanarak tahliye edildi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

İnegöl'ün Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan Recep ve Esma Sert, 6 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Esma Sert, sosyal medya hesabından dün akşam yayınladığı mesajda, yaşanan süreçte çok yorulduklarını, yıprandıklarını, arkadaş olarak kalmaya ve yollarına bu şekilde devam etmeye karar verdiklerini yazdı. Esma Sert, mesajında şu ifadelere yer verdi

İkimiz de çok yorulduk. Geçmişten bu zamana kadar yaşadıklarımız bizi çok yordu ve yıprattı. İnanın dışarıdan hiçbir şey göründüğü gibi olmuyor. İçinde bambaşka şeyler yaşanıyor. Evet çok sevdik, çok severek evlendik. Çok güzel günler yaşadık. Bu sıkıntılı zamanların yanında da bizim dünya güzeli bir kızımız oldu. Recep yaşamadığı mutluluğu benimle yaşadı. Biz arkadaş olarak kalma, bundan sonra yolumuza bu şekilde devam etme kararı aldık. Kızımız için ikimiz de elimizden geleni yapacağız. Recep kötü biri değil, bizim bu kararı alma nedenimiz başka sebepler. İsteyen istediğini düşünebilir. Bugüne kadar kimseyi takmadım, bu saatten sonra da takmam. Bundan sonra Recep de her konuda benim yanımda bende onun yanındayım, arkadaş olarak.